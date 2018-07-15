Игроки сборной Франции наслаждаются победой на Чемпионате Мира в раздевалке "Лужников"

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Игроки сборной Франции наслаждаются победой на Чемпионате Мира в раздевалке "Лужников"Игроки сборной Франции продолжили наслаждаться победой на Чемпионате Мира в России в раздевалке "Лужников".

Напомним,  Погба сорвал интервью с Гризманном. | soccernews.ru

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