Игроки сборной Франции оригинально поздравили одного из тренеров

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Игроки сборной Франции оригинально поздравили одного из тренеров

Игроки сборной Франции оригинально поздравили одного из тренеров команды Франка Равио, который накануне отмечал своё 45-летие.

Специалисту, занимающемуся подготовкой вратарей, преподнесли огромный торт. Сделали это, разумеется, голкиперы "трёхцветных" Уго Льорис, Альфонс Ареоля и Стив Манданда.

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