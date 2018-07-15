Игроки сборной Франции сорвали послематчевую пресс-конференцию Дешама

Игроки сборной Франции сорвали послематчевую пресс-конференцию по итогам финального матча Чемпионата Мира против Хорватии своего главного тренера Дидье Дешама.

Напомним, Дешам прокомментировал выигрыш своей командой ЧМ. | soccernews.ru