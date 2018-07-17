Игроки сборной Франции спели забавную песню про Канте

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Игроки сборной Франции спели забавную песню про Канте

Игроки сборной Франции, которые продолжают праздновать победу на ЧМ-2018, спели забавную песню про полузащитника Нголо Канте.

"Он невысок. И он так мил. Он остановил Лео Месси. Знаем мы, как ловок он" - спели футболисты "трёхцветных".

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