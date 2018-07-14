Игроки сборной Германии не соблюдали режим во время ЧМ-2018

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Игроки сборной Германии не соблюдали режим во время ЧМ-2018

Игроки сборной Германии не соблюдали режим во время Чемпионата Мира 2018 года, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, футболисты до утра играли в PlayStation. В связи с этим, сотрудникам Немецкого футбольного союза приходилось отключать Wi-Fi на базе "Бундестим".

Напомним, что в итоге сборная Германии провалилась на мундиале, заняв последнее место в своей группе.

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