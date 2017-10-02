Игроки сборной Испании хотят видеть Пике в команде

Игроки сборной Испании хотят видеть защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике в своей команде.

Как информирует местная пресса, несмотря на то, что 30-летний бек "сине-гранатовых" выступает активным сторонником независимости Каталонии, его партнеры по национальной команде во главе с капитаном Серхио Рамосом выступают за то, чтобы игрок "Барсы" не завершал свою международную карьеру.

Напомним, Пике готов попрощаться со сборной Испании. | soccernews.ru