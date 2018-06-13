Игроки сборной Испании выступали за то, чтобы Лопетеги продолжил работу с командой (обновлено)

Футболисты сборной Испании не хотели смены главного тренера до старта Чемпионата Мира 2018.

Как информирует Marca, игроки были обеспокоены слухами о возможном срочном увольнении Хулена Лопетеги, который в преддверии старта мундиаля подписал контракт с мадридским "Реалом".

В местной федерации футбола были крайне недовольны тем, что Лопетеги в важнейший период подготовки к ЧМ вёл переговоры с клубом, имея действующий контракт со сборной на два года.

Сообщается, что несмотря на весь негативный фон, футболисты во главе с капитаном Серхио Рамосом, выступили за то, чтобы Лопетеги доработал до конца ЧМ. Тем не менее, их решение не спасло Лопетеги от увольнения.

Не пропустите представление сборной Испании перед ЧМ-2018 | http://soccernews.ru