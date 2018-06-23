Игроки сборной Мексики попросили своих болельщиков не шуметь под их отелем

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Игроки сборной Мексики попросили своих болельщиков не шуметь под их отелемИгроки сборной Мексики обратились к своим болельщикам с просьбой вести себя потише ночью накануне матча группового турнира Чемпионата Мира-2018 против Южной Кореи.

Известно, что поклонники сборной расположились перед отелем, где проживают футболисты. 

"Мы очень рады поддержке, которую здесь получаем. Хочу поблагодарить всех вас, но мы хотим попросить дать нам отдохнуть. Завтра предстоит очень важная игра, и мы хотим доставить вам удовольствие своей игрой. Поэтому мы очень просим вас не шуметь", – отметил капитан мексиканцев Рафаэль Маркес.

Игра пройдет сегодня, 23 июня.| http://soccernews.ru

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