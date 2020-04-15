Игроки сборной Португалии пожертвовали бонусы за Евро-2020 на борьбу с коронавирусом
Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва рассказал, что футболисты национальной команды отказались от части доходов. Игроки пожертвовали свои бонусы за квалификацию на чемпионат Европы-2020 на борьбу с пандемией коронавируса.
Инициатива шла от капитана команды Криштиану Роналду, который в группе в WhatsApp призвал всех сделать пожертвование. Все футболисты согласились и приняли решение выделить 50% бонусов.
Ранее Роналду выделил 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в своей стране.
По последним данным в мире подтвержденных случаем Covid-19 - около 2 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
|60
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|Рио Аве
|24
|38
|6
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|7
|ФК Фамаликао
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|24
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|24
|28
|13
|Белененсиш
|24
|26
|14
|КД Тондела
|24
|25
|15
|Маритиму
|24
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|24
|16
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13