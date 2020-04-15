Игроки сборной Португалии пожертвовали бонусы за Евро-2020 на борьбу с коронавирусом

Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва рассказал, что футболисты национальной команды отказались от части доходов. Игроки пожертвовали свои бонусы за квалификацию на чемпионат Европы-2020 на борьбу с пандемией коронавируса.

Инициатива шла от капитана команды Криштиану Роналду, который в группе в WhatsApp призвал всех сделать пожертвование. Все футболисты согласились и приняли решение выделить 50% бонусов.

Ранее Роналду выделил 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в своей стране.

По последним данным в мире подтвержденных случаем Covid-19 - около 2 миллионов.

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