Игроки сборной России лидируют по намотанному километражу на ЧМ

Теги россияданияанглия

Игроки сборной России лидируют по намотанному километражу на ЧМИгроки сборной России лидируют по намотанному километражу среди всех участников Чемпионата Мира, информирует AS.

Так, по подсчетам издания, хозяева турнира пробежали в общей сложности за четыре игры мундиаля 477 километров. Ее ближайшими преследователями оказались национальные команды Дании (463 километра) и Англии (456 километров).

Напомним, Кобзон оценил выступление сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов