Игроки сборной России лидируют по намотанному километражу на ЧМ

Игроки сборной России лидируют по намотанному километражу среди всех участников Чемпионата Мира, информирует AS.

Так, по подсчетам издания, хозяева турнира пробежали в общей сложности за четыре игры мундиаля 477 километров. Ее ближайшими преследователями оказались национальные команды Дании (463 километра) и Англии (456 километров).

Напомним, Кобзон оценил выступление сборной России на ЧМ. | soccernews.ru