Игроки сборной России назвали фильмы ужасов, которые любят смотреть на Хэллоуин
Пресс-служба сборной России опубликовала подборку фильмов ужасов, которые футболисты национальной команды предпочитают смотреть на Хэллоуин.
Антон Миранчук, Федор Кудряшов, Вячеслав Караваев и Николай Комличенко выбрали фильмы "Заклятие", "Семь", "Астрал", "Проклятие Аннабель" и "Синистер".
"Адреналин в крови футболистов повышается не только перед решающими матчами. Игроки мужской сборной не прочь посмотреть ужастики. Вот вам подборка страшилок от Антона Миранчука, Федора Кудряшова, Вячеслава Караваева и Николая Комличенко. А что смотрите вы?" - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Адреналин в крови футболистов повышается не только перед решающими матчами. Игроки мужской сборной не прочь посмотреть ужастики. Вот вам подборка страшилок от Антона Миранчука, Фёдора Кудряшова, Вячеслава Караваева и Николая Комличенко— Сборная России (@TeamRussia) October 31, 2019
А что смотрите вы? pic.twitter.com/mdUVygTRUV
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|14
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|5
|ЦСКА Москва
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|9
|Рубин
|14
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|Уфа
|14
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|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
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|Ахмат
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