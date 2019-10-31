Игроки сборной России назвали фильмы ужасов, которые любят смотреть на Хэллоуин

Пресс-служба сборной России опубликовала подборку фильмов ужасов, которые футболисты национальной команды предпочитают смотреть на Хэллоуин.

Антон Миранчук, Федор Кудряшов, Вячеслав Караваев и Николай Комличенко выбрали фильмы "Заклятие", "Семь", "Астрал", "Проклятие Аннабель" и "Синистер".

"Адреналин в крови футболистов повышается не только перед решающими матчами. Игроки мужской сборной не прочь посмотреть ужастики. Вот вам подборка страшилок от Антона Миранчука, Федора Кудряшова, Вячеслава Караваева и Николая Комличенко. А что смотрите вы?" - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Адреналин в крови футболистов повышается не только перед решающими матчами. Игроки мужской сборной не прочь посмотреть ужастики. Вот вам подборка страшилок от Антона Миранчука, Фёдора Кудряшова, Вячеслава Караваева и Николая Комличенко

А что смотрите вы? pic.twitter.com/mdUVygTRUV — Сборная России (@TeamRussia) October 31, 2019

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