Игроки сборной России назвали любимые новогодние фильмы

Теги россияантон шунинмаксим беляевроман зобнинденис черышевниколай комличенко

Игроки сборной России назвали любимые новогодние фильмы

Пять игроков сборной России рассказали, какие фильмы они больше всего любят смотреть в новогодний период.

На вопрос о любимых новогодних кинолентах ответили Антон ШунинМаксим БеляевРоман ЗобнинДенис Черышев и Николай Комличенко.

Футболисты назвали такие картины, как "Один дома", "Ирония судьбы", "Гринч", "Джентльмены удачи" и "Эльф".

В комментариях предлагается угадать, кто из игроков какой фильм любит.

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