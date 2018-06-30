Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

Видеообращение записали четыре футболиста - Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится завтра в Москве в 17:00 мск.

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