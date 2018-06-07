Игроки сборной России получили около трех миллионов евро за товарищеские матчи

Стали известны выплаты футболистам сборной России за участие в товарищеских матчах за последние два года, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, с момента назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера команды РФС выплатил игрока 2,75 миллионов евро в качестве премиальных.

Стоит отметить, что при Черчесове провела 18 товарищеских матчей, в которых одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

При этом россияне не смогли выиграть в семи последних матчах подряд.

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