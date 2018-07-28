Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта

1 Теги россия

Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спортаСегодня игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта, информирует официальный твиттер команды.

Торжественное мероприятие по этому поводу прошло в Министерстве спорта.

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Комментарии
Владимир

За что змс. Гнать из сборной.

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