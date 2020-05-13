Игроки сборной России порекомендовали мотивационные фильмы

Футболисты сборной России в инстаграме посоветовали болельщикам мотивационные фильмы.

В список попали фильмы "Гол" (посоветовал Ильзат Ахметов), "Левша" (Николай Комличенко), "Рокки" (Георгий Джикия), "Семь жизней" (Антон Миранчук) и "Храброе сердце" (Артем Дзюба).

Не пропустите: Юрий Семин отреагировал на информацию о своем уходе из "Локомотива"| http://soccernews.ru