Игроки сборной России посадили деревья

2 Теги россия

Игроки сборной России посадили деревья

После сегодняшней тренировки сборной России, которая прошла в подмосковном Новогорске, футболисты посадили деревья.

Стоит отметить, что возле саженцев игроки устанавливали таблички со своими фамилиями и надписью, что растения здесь появились в преддверии Чемпионата Мира 2018 года. 

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комментарии
Троглодит

Ну хоть какая-то польза от них.

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Yas

"устанавливали таблички со своими фамилиями и надписью" -так сказать, дерево в честь дерева

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