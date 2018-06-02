Игроки сборной России посадили деревья

После сегодняшней тренировки сборной России, которая прошла в подмосковном Новогорске, футболисты посадили деревья.

Стоит отметить, что возле саженцев игроки устанавливали таблички со своими фамилиями и надписью, что растения здесь появились в преддверии Чемпионата Мира 2018 года.

Не пропустите: Кафу: "У сборной России хорошие шансы на победу в Чемпионате Мира". | http://soccernews.ru