Игроки сборной России после победы записали видео травмированному Газинскому

Теги россияюрий газинскийсан-марино

Игроки сборной России после победы записали видео травмированному Газинскому

Игроки сборной России после победного матча отборочного этапа Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) записали ролик, в котором обратились к травмированному Юрию Газинскому

"Юра, выздоравливай! Мы очень переживаем за тебя. Скорейшего тебе выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи!" - сказал Дзюба.
 

Напомним, Газинский был травмирован в товарищеском матче с "Чертаново" (6:0). На днях футболисту сделали операцию. 

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