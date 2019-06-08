Игроки сборной России после победы записали видео травмированному Газинскому

Игроки сборной России после победного матча отборочного этапа Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) записали ролик, в котором обратились к травмированному Юрию Газинскому.

"Юра, выздоравливай! Мы очень переживаем за тебя. Скорейшего тебе выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи!" - сказал Дзюба.



Юрий Газинский: Парни, с победой!

Дзюба, с покером! Федя, с дублем!

Бара, с дебютом!

Мира и Кудряш, с голиком!

P.S. Спасибо большое за поддержку pic.twitter.com/GAO5MlXpPT — RuFootball (@rufootballru) 8 июня 2019 г.

Напомним, Газинский был травмирован в товарищеском матче с "Чертаново" (6:0). На днях футболисту сделали операцию.

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