Игроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения

Теги станислав черчесовроссия

Игроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения

Сегодня, 2 сентября, главный тренер сборной России Станислав Черсчесов празднует свой 56 день рождения.

В связи с этим игроки национальной команды подарили специалисту футболку с номером 56.

Напомним, сборная России сейчас готовится к  отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

В отборочной группе Россия идет на втором месте.

Не пропустите: Черчесов не исключил возвращение Акинфеева в сборную России| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА

Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов