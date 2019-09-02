Игроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения

Сегодня, 2 сентября, главный тренер сборной России Станислав Черсчесов празднует свой 56 день рождения.



В связи с этим игроки национальной команды подарили специалисту футболку с номером 56.

Напомним, сборная России сейчас готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

В отборочной группе Россия идет на втором месте.

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