Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса
Четыре игрока сборной России проинформировали болельщиков национальной команды о важности профилактики коронавируса.
В специальном ролике снялись Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Денис Черышев.
Предупреждён – значит вооружён. #НашиПарни очень доходчиво рассказали о профилактике коронавируса. #СборнаяРоссии pic.twitter.com/6wfh9T1J1F— Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2020
Напомним, что в России коронавирусом заразились 1036 человек.
Из-за пандемии был перенесён Евро-2020, а большинство клубных турниров приостановлено.
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