Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

Теги россиягеоргий джикияроман зобниналексей миранчукденис черышев

Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

Четыре игрока сборной России проинформировали болельщиков национальной команды о важности профилактики коронавируса.

В специальном ролике снялись Георгий ДжикияРоман ЗобнинАлексей Миранчук и Денис Черышев.

Напомним, что в России коронавирусом заразились 1036 человек.

Из-за пандемии был перенесён Евро-2020, а большинство клубных турниров приостановлено.

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