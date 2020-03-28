Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

Четыре игрока сборной России проинформировали болельщиков национальной команды о важности профилактики коронавируса.

В специальном ролике снялись Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Денис Черышев.

Напомним, что в России коронавирусом заразились 1036 человек.

Из-за пандемии был перенесён Евро-2020, а большинство клубных турниров приостановлено.

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