Игроки сборной России развлекались в ночном клубе после поражения от Бразилии

Два игрока сборной России развлекались в ночном клубе после разгромного поражения от Бразилии в товарищеском матче.

Как сообщают российские СМИ, речь идёт о защитнике "Фенербахче" Романе Нойштедтере и фулбеке московского "Динамо" Константине Рауше.

Стоит отметить, что оба футболиста не принимали участие в матче с "пентакампеоне", однако их действия являются нарушением внутреннего распорядка сборной.

Позднее РФС на своём официальном сайте сообщил, что было принято решение оштрафовать Нойштедтера и Рауша. Сумма взыскания не разглашается.

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