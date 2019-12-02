Игроки сборной России выбрали обладателя "Золотого мяча"



Футболисты сборной России проголосовали за обладателя "Золотого мяча"-2019, сделав выбор между аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и голландским защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком, сообщается в официальном Twitter российской национальной команды.

Свои голоса за Месси отдали Магомед Оздоев, Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Сергей Петров, Денис Черышев, Роман Зобнин и Дмитрий Баринов. За ван Дейка не проголосовал никто.

Месси получит «Золотой мяч» – так звучит главный слух дня



Весь интернет спорит, кто больше заслужил премию: Лео или Ван Дейк. Мы срочно опросили игроков сборной. Никто никого не подговаривал. Честно pic.twitter.com/tFflCIDhCs — Сборная России (@TeamRussia) December 2, 2019

Напомним, что торжественная церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Париже. Начало - в 22:30 по московскому времени.

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