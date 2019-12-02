Игроки сборной России выбрали обладателя "Золотого мяча"

Теги лионель мессибарселонавирджил ван дейкливерпульзолотой мяч

Игроки сборной России выбрали обладателя "Золотого мяча"
Футболисты сборной России проголосовали за обладателя "Золотого мяча"-2019, сделав выбор между аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и голландским защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком, сообщается в официальном Twitter российской национальной команды.

Свои голоса за Месси отдали Магомед Оздоев, Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Сергей Петров, Денис Черышев, Роман Зобнин и Дмитрий Баринов. За ван Дейка не проголосовал никто.

Напомним, что торжественная церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Париже. Начало - в 22:30 по московскому времени.

Не пропустите: Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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