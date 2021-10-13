Игроки сборной Украины раскритиковали условия проведения матча во Львове

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Игроки сборной Украины раскритиковали условия проведения матча во Львове

Фото: инстаграм Тараса Степаненко/Автор неизвестен

Футболисты сборной Украины остались недовольны качеством газона на "Арене Львов", на которой состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Боснии (1:1).

"Хотел бы обратить большое внимание на состояние поля. Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на "Олимпийском", где хорошее поле. Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята поскальзывались на ровном месте. Оно все в кочкариках. Надо что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня. Мы еще вчера обратили внимание на состояние поля на первой тренировке. Оно все в кочкарях, попросили его укатать. Это тоже играет большую роль. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации. А мяч дробит, прыгает – тоже невозможно", – приводит слова полузащитника Тараса Степаненко Tribuna.com.

"Я согласен с Тарасом. Считаю, это поле непригодное для игры сборной Украины. Все падают, это ненормально. Мне кажется, нужно это менять. Только одна арена, которая принимает сборную, с очень хорошим покрытием – «Олимпийский». Это ненормально", – добавил защитник Илья Забарный.

Украина, набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице группы D. Следующий матч украинцы проведут 16 ноября на выезде с Боснией.

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