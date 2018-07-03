Игроки сборной Японии убрали за собой раздевалку после проигранного матча Бельгии

Игроки сборной Японии убрали за собой раздевалку после проигранного матча 1/8 финала Чемпионата Мира национальной команде Бельгии.

Несмотря на вчерашнее обидное поражение "самураи" продемонстрировали отменнейшую культуру поведения:

При этом японцы на русском поблагодарили хозяев за теплый прием.

Напомним, Линекера впечатлила вчерашняя игра сборной Японии. | soccernews.ru