Игроки сборной Южной Кореи специально изменили номера, чтобы их не смог идентифицировать соперник

Игроки сборной Южной Кореи на тренировке специально меняют номера, чтобы их не смог идентифицировать их ближайший соперник по Чемпионату Мира.

Свое решение главный тренер азиатской команды Син Тхе Ен объяснил так: "Мы тренируемся с разными номерами на футболках наших игроков, чтобы запутать шведских шпионов. Все равно европейцы не смогут идентифицировать моих игроков в лицо".

Напомним, во втором матче сегодняшнего дня Мексика обыгрывает Германию после первого тайма. | soccernews.ru