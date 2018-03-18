Игроки "СКА-Хабаровск" получили огромный сэндвич за участие в выборах
Футболисты "СКА-Хабаровск" приняли участие в выборах президента России в хабаровском лицее, сообщает официальный сайт клуба.
После голосования игрокам подарили гигантский сэндвич, который создал местный производитель продуктов питания.
После окончания мероприятия футболисты общались с болельщиками, давали автографы и фотографировались с фанатами.
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