Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч

В матче 2-го тура предсезонного турнира Кубка Париматч между "Спартаком" и ЦСКА произошел скандал.

Защитник армейцев Кирилл Набабкин повздорил с нападающим "Спартака" Луисом Адриано. На 42-й минуте Набабкин ударил по ноге Адриано, который уже лежал на газоне. В ответ бразилец толкнул оппонента в спину. За это оба игрока получили желтые карточки.

Через минуту Набабкин вновь ударил Адриано ногой в единоборстве за мяч и получил за это красную карточку. Адриано, который отмахнулся и попал сопернику в лицо, но не был наказан за этой.

В данный момент идет второй тайм, счет 1:1.

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