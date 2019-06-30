Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч
В матче 2-го тура предсезонного турнира Кубка Париматч между "Спартаком" и ЦСКА произошел скандал.
Защитник армейцев Кирилл Набабкин повздорил с нападающим "Спартака" Луисом Адриано. На 42-й минуте Набабкин ударил по ноге Адриано, который уже лежал на газоне. В ответ бразилец толкнул оппонента в спину. За это оба игрока получили желтые карточки.
Через минуту Набабкин вновь ударил Адриано ногой в единоборстве за мяч и получил за это красную карточку. Адриано, который отмахнулся и попал сопернику в лицо, но не был наказан за этой.
В данный момент идет второй тайм, счет 1:1.
Не пропустите: "Спартак" почтил память советских воинов, погибшим в Австрии во время Великой Отечественной войны. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Торрес забил два красивых гола в Японии
-
Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч
-
"Зенит" не будет покупать защитника "Спортинга" Акунью
-
"Спартак" почтил память советских воинов, погибшим в Австрии во время Великой Отечественной войны
-
"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Ювентуса" Бонуччи
-
Рабьо прилетел в Турин и прибыл в расположение "Ювентуса"
-
"Тоттенхэм" намерен перехватить у "Милана" хавбека "Реала" Себальоса
-
Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019)
-
"Локомотив" расстался еще с двумя футболистами
-
3
В понедельник Рабьо пройдет медосмотр в "Ювентусе"
-
Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге Чемпионов
-
Защитник "Манчестер Сити" выгнал из дома жену и детей, чтобы заселиться в него с новой семьей
-
1
"Шальке" перехватил защитника Кабака у "Баварии"
-
1
"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника
-
1
Ибрагимович: "У меня больше трофеев, чем у всех МЛС вместе взятой"
-
6
Глушаков: "Ура! Нашел работу"
-
"Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым
-
7
Луис Адриано: "Встретиться с фанатами "Спартака" мне было бы неинтересно"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию игрока "Атлетико"
-
Агент Бэйла опроверг переговоры с "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20