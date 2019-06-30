Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч

Теги спартак москвацска москвалуис адрианокирилл набабкин

Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч

В матче 2-го тура предсезонного турнира Кубка Париматч между "Спартаком" и ЦСКА произошел скандал.

Защитник армейцев Кирилл Набабкин повздорил с нападающим "Спартака" Луисом Адриано. На 42-й минуте Набабкин ударил по ноге Адриано, который уже лежал на газоне. В ответ бразилец толкнул оппонента в спину. За это оба игрока получили желтые карточки.

Через минуту Набабкин вновь ударил Адриано ногой в единоборстве за мяч и получил за это красную карточку. Адриано, который отмахнулся и попал сопернику в лицо, но не был наказан за этой.

В данный момент идет второй тайм, счет 1:1.

Не пропустите: "Спартак" почтил память советских воинов, погибшим в Австрии во время Великой Отечественной войны. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов