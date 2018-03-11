Игроки "Спартака" и "Локомотива" вызваны в сборную Хорватии



Главный тренер Хорватии Златко Далич огласил список из 29 игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах против Перу (23 марта) и Мексикой (27 марта). В список попали два игрока из российской Премьер-лиги - Ведран Чорлука и Марио Пашалич.

Вратари: Даниэль Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб)

Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Матей Митрович ("Брюгге"), Зоран Нижич ("Хайдук"), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев), Иван Стринич ("Сампдория"), Марин Леовац ("Риека"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Тин Йедвай ("Байер")

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Иван Перишич ("Интер"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Иван Ракитич ("Барселона"), Марцело Брозович ("Интер"), Матео Ковачич ("Реал"), Марко Рог ("Наполи"), Марио Пашалич ("Спартак"), Филипп Брадарич ("Риека")

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус"), Анте Ребич ("Айнтрахт"), Марко Пьяца ("Шальке"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Иван Сантини ("Кан"), Дюже Чоп ("Стандард"), Никола Калинич ("Милан").

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