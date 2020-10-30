Игроки "Спартака" описали Тедеско одним словом

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Игроки "Спартака" описали Тедеско одним словом

В честь Международного дня тренера футболисты московского "Спартака" охарактеризовали наставника команды Доменико Тедеско одним словом.

Описать немца согласились более 10 игроков. Вступительное слово сказал капитан Георгий Джикия. В финале ролика специалиста поздравили с профессиональным праздником.

35-летний Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. В текущем сезоне "красно-белые" лидируют в РПЛ по итогам 12 туров.

Не пропустите: Тедеско высказался о возможном продлении контракта со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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