Игроки "Спартака" описали Тедеско одним словом

В честь Международного дня тренера футболисты московского "Спартака" охарактеризовали наставника команды Доменико Тедеско одним словом.

Описать немца согласились более 10 игроков. Вступительное слово сказал капитан Георгий Джикия. В финале ролика специалиста поздравили с профессиональным праздником.

Кто для вас Доменико Тедеско?



Попросили парней описать коуча одним словом



С Днём тренера, allenatore! pic.twitter.com/uQFtMnFcc9 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2020

35-летний Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. В текущем сезоне "красно-белые" лидируют в РПЛ по итогам 12 туров.

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