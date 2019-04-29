Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"

Игроки "Спартака" не давали интервью после матча 26-го тура с "Рубином" (1:1).

Делегат встречи зафиксировал, что футболисты красно-белых отказались от общения со СМИ.

Стоит отметить, что главный тренер московского клуба прокомментировал матч.

"Спартак" с 40 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов. "Рубин", имея в активе 32 очка, расположился на 11 строчке.

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