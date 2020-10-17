Игроки "Спартака" почтят память Василия Кулькова в матче с "Химками"

Футболисты московского "Спартака" выйдут на матч 11-го тура РПЛ против "Химок" с траурными повязками.

Таким образом игроки "красно-белых" намерены почтить память умершего неделю назад Василия Кулькова.

Матч "Химки" - "Спартак" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

54-летний Кульков более года боролся с раком пищевода, но умер в прошлую субботу, не дождавшись очередной плановой операции. Во вторник его похоронили на Троекуровском кладбище.

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