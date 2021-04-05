Игроки "Спартака" поздравили Федуна с днём рождения

Фото сайт "Спартака"

Футболисты московского "Спартака" записали видео с поздравлением владельца клуба Леонида Федуна.

Сегодня, 5 апреля, босс "красно-белых" празднует день рождения - ему исполнилось 65 лет.

"Леонид Арнольдович, с днём рождения вас. Думаю, ребята сделали прекрасный подарок. Берегите себя, будьте здоровы и новых побед нам всем", - сказал в ролике вратарь Артём Ребров.

Напомним, что накануне "Спартак" победил "Ростов" со счётом 3:2, благодаря чему вплотную приблизился к лидирующему "Зениту".

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