Игроки "Спартака" приехали на матч с "Оренбургом" в защитных масках

Теги спартак москваоренбургкоронавирус

Игроки "Спартака" приехали на матч с "Оренбургом" в защитных масках

Московский "Спартак" принял дополнительные меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На гостевой матч 22-го тура РПЛ против "Оренбурга" игроки "красно-белых" прибыли в защитных масках.

Напомним, что игра стартовала в 14:00 по московскому времени и проходит без зрителей.

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