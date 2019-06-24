Игроки "Спартака" прилетели на сбор в Австрию
Футболисты московского "Спартака" прибыли в австрийский Грац, сообщает официальный твиттер клуба.
Оттуда команда на автобусе отправится в Лойперсдорф, где пройдет предсезонный сбор, который продлится до 4 июля.
⚪ «Спартак» прилетел на австрийский сбор— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июня 2019 г.
Первую тренировку наша команда проведет уже сегодня вечером.#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/Zca9ECC6WR
Во время сборов спартаковцы примут участие в Кубке Матч Премьер.
Расписание матчей "красно-белых" выглядит так:
26 июня "Спартак" - "Ростов"
30 июня "Спартак" - ЦСКА
4 июля "Спартак" - "Краснодар".
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