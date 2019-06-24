Игроки "Спартака" прилетели на сбор в Австрию

Футболисты московского "Спартака" прибыли в австрийский Грац, сообщает официальный твиттер клуба.

Оттуда команда на автобусе отправится в Лойперсдорф, где пройдет предсезонный сбор, который продлится до 4 июля.

⚪ «Спартак» прилетел на австрийский сбор



Первую тренировку наша команда проведет уже сегодня вечером.#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/Zca9ECC6WR — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июня 2019 г.

Во время сборов спартаковцы примут участие в Кубке Матч Премьер.

Расписание матчей "красно-белых" выглядит так:

26 июня "Спартак" - "Ростов"

30 июня "Спартак" - ЦСКА

4 июля "Спартак" - "Краснодар".

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