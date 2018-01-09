Игроки "Спартака" прошли медосмотр

Теги спартак москва

Игроки "Спартака" прошли медосмотр

Пресс-служба "Спартака" представила видеоролик о том, как футболисты прошли медицинское обследование после отпуска.

Видео: Спартаковцы прошли медосмотр.

Сегодня футболисты отправились на первый сбор в ОАЭ, который продлится до 22 января.

Не пропустите: Титов: "Промеса надо отпускать, если есть предложение и он сам этого хочет". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов