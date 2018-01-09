Игроки "Спартака" прошли медосмотр

Пресс-служба "Спартака" представила видеоролик о том, как футболисты прошли медицинское обследование после отпуска.

Видео: Спартаковцы прошли медосмотр.

Сегодня футболисты отправились на первый сбор в ОАЭ, который продлится до 22 января.

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