Игроки "Спартака" прошли медосмотр в Москве. Футболисты прилетели из Сочи несколько дней назад.

Осмотр прошли все игроки красно-белых кроме Александра Соболева, который ранее уже был проходил медицинскую проверку.

Фотогалерея сегодняшнего медосмотра команды уже у нас на сайте https://t.co/jwaCmIHmTF pic.twitter.com/S1v8g5jh4m — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 20, 2020

Все игроки прошли тест на функциональную готовность.

"На этот раз мы решили провести обследование не до сборов, а после. Принципиальных различий нет. Мы изначально понимали, кто в каком состоянии находится, а на сборах имели возможность привести ребят к общему уровню подготовки. К тому же посчитали гуманным дать команде лишний день отпуска. Сегодня все футболисты успешно прошли обследование. Есть рабочие моменты, но с высокой долей вероятности практически все будут готовы помочь команде на старте второй части сезона", - рассказал врач клуба.

Вечером футболисты проведут тренировку на базе около "Открытие Арены".

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