Игроки "Спартака" сдали тесты на коронавирус

Сегодня, 17 марта, футболисты "Спартака" проверились на возможное заражение коронавирусной инфекцией.

Медицинский штаб московского клуба настоял на тестировании, чтобы исключить чрезвычайную ситуацию внутри команды.

Результаты анализов игроков станут известны в ближайшее время.

Стоит отметить, что в России уже зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом.

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