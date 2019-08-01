Игроки "Спартака" трогательно встретили Шюррле

Немецкий нападающий "Спартака "Андре Шюррле провел первую тренировку с московским клубом.

Шюррле прошел через тоннель, образованный партнерами по команде, и получил от них легкие похлопывания.

Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле у дортмундской "Боруссии" до окончания сезона-2019/20. Следующим летом российский клуб будет иметь приоритетное право покупки игрока за восемь миллионов евро. Зарплата немца в "Спартаке" составит три миллиона евро в год.

Ожидается, что форвард попадет в заявку на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 3 августа, начало - в 19.00.

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