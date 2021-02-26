Игроки "Спартака" устроили Промесу "коридор новичка"
Пресс-служба "Спартака" опубликовала фото с церемонии приветствия новичка команды Квинси Промеса.
Игроки "красно-белых" устроили 29-летнему голландцу специальный "коридор", через который ему предстояло пробежать, получая при этом несильные удары руками по спине.
Традиционный коридор #АнтохаВернулся pic.twitter.com/psFaNVta2N— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 26, 2021
Напомним, что "Спартак" купил Промеса у "Аякса" за 8,5 миллиона евро + бонусы. Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
Звёздный вингер вернулся в московский клуб спустя 2,5 года - летом 2018-го он уехал из России в "Севилью".
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