Игроки "Спартака" устроили Промесу "коридор новичка"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала фото с церемонии приветствия новичка команды Квинси Промеса.

Игроки "красно-белых" устроили 29-летнему голландцу специальный "коридор", через который ему предстояло пробежать, получая при этом несильные удары руками по спине.

Напомним, что "Спартак" купил Промеса у "Аякса" за 8,5 миллиона евро + бонусы. Контракт с ним подписан до июня 2024 года.

Звёздный вингер вернулся в московский клуб спустя 2,5 года - летом 2018-го он уехал из России в "Севилью".

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