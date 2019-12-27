Игроки "Спартака" вручили новогодние подарки детям из школы-интерната

1 Теги спартак москваартем ребровгеоргий джикия

Игроки "Спартака" вручили новогодние подарки детям из школы-интерната

Благотворительный фонд вратаря "Спартака" Артема Реброва "Своими глазами" организовали акцию в поддержку детей из школы-интерната.

Большинство игроков, среди которых Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев исполнили мечты детей.

Отмечается, что Ребров проехал 420 километров, чтобы лично вручить подарки детям. 

"Мы приехали не с пустыми руками, мы привезли подарки от нашего фонда, от наших друзей, от игроков нашего клуба", - сказал голкипер.

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