Игроки "Спартака" вручили новогодние подарки детям из школы-интерната
Благотворительный фонд вратаря "Спартака" Артема Реброва "Своими глазами" организовали акцию в поддержку детей из школы-интерната.
Большинство игроков, среди которых Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев исполнили мечты детей.
Особенным детям – особые подарки— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 декабря 2019 г.
Перед Новым годом благотворительный фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ», фонд Артёма Реброва «Своими глазами» и игроки команды подарили новогодние подарки учащимся школы-интерната в деревне Черныш Смоленской области
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Отмечается, что Ребров проехал 420 километров, чтобы лично вручить подарки детям.
"Мы приехали не с пустыми руками, мы привезли подарки от нашего фонда, от наших друзей, от игроков нашего клуба", - сказал голкипер.
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