Игроки "Спартака" вручили новогодние подарки детям из школы-интерната

Благотворительный фонд вратаря "Спартака" Артема Реброва "Своими глазами" организовали акцию в поддержку детей из школы-интерната.

Большинство игроков, среди которых Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев исполнили мечты детей.

Особенным детям – особые подарки



Перед Новым годом благотворительный фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ», фонд Артёма Реброва «Своими глазами» и игроки команды подарили новогодние подарки учащимся школы-интерната в деревне Черныш Смоленской области



FULL https://t.co/qFZ8zLFEZ2 pic.twitter.com/KD1conqopG — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 декабря 2019 г.

Отмечается, что Ребров проехал 420 километров, чтобы лично вручить подарки детям.

"Мы приехали не с пустыми руками, мы привезли подарки от нашего фонда, от наших друзей, от игроков нашего клуба", - сказал голкипер.

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