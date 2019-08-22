Игроки "Спартака" встретились с Зе Луишем
Футболисты "Спартак" встретились с бывшим одноклубником кабовердийским нападающим Зе Луишем, который теперь выступает за "Порту", сообщает официальный Twitter клуба.
Встреча произошла в гостинице, когда футболисты "красно-белых" вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки.
Вчера нашу команду ждал приятный сюрприз— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 22, 2019
Когда красно-белые вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки, в гостинице их встретил Зе Луиш!
Не пропустите сюжет о встрече и интервью с Зе в следующем выпуске программы #НароднаяКоманда#ЗеЛуиш #Спартак pic.twitter.com/S102b52Lrv
Напомним, что 28-летний Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 года, а в нынешнее летнее трансферное окно перешел в "Порту" за 8,5 миллионов евро.
"Спартак" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграет с "Брагой". Встреча состоится сегодня, 22 августа. Начало матча в 21:45 мск.
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