Игроки "Спартака" встретились с Зе Луишем

Футболисты "Спартак" встретились с бывшим одноклубником кабовердийским нападающим Зе Луишем, который теперь выступает за "Порту", сообщает официальный Twitter клуба.

Встреча произошла в гостинице, когда футболисты "красно-белых" вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки.

Вчера нашу команду ждал приятный сюрприз



Когда красно-белые вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки, в гостинице их встретил Зе Луиш!



Не пропустите сюжет о встрече и интервью с Зе в следующем выпуске программы #НароднаяКоманда#ЗеЛуиш #Спартак pic.twitter.com/S102b52Lrv — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 22, 2019

Напомним, что 28-летний Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 года, а в нынешнее летнее трансферное окно перешел в "Порту" за 8,5 миллионов евро.

"Спартак" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграет с "Брагой". Встреча состоится сегодня, 22 августа. Начало матча в 21:45 мск.

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