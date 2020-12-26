Игроки "Спартака" записали новогоднее поздравление

Ряд футболистов московского "Спартака" приняли участие в съёмках предновогоднего ролика.

Игроки поздравили друг друга и болельщиков с наступающим Новым годом и Рождеством, используя забавные шутки. Зацените!

"Спартак" по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на 6 очков.

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