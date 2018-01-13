Игроки "Спартака" записали видеообращение в связи с расистским скандалом

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Игроки "Спартака" записали видеообращение в связи с расистским скандалом

Четыре игрока московского "Спартака" - Георгий Джикия, Луис Адриано, Фернандо и Педро Роша - записали видеообращение в связи с расистским скандалом.

Футболисты в дружеской атмосфере пытались донести до общественности, что в команде нет расизма.

Видео: Обращение игроков "Спартака" 

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