Игроки "Тамбова" готовы простить клубу часть долгов по зарплате

Стало известно, на какие уступки готовы пойти футболисты "Тамбова" в вопросе реструктуризации задолженности.

Напомним, что у клуба многомиллионные долги по зарплате перед игроками, из-за чего аутсайдеру РПЛ запретили регистрировать новичков.

По информации Metaratings, футболисты готовы простить не более 30 процентов долгов, хотя руководители "Тамбова" хотели бы договориться о списании половины задолженности.

Ранее стало известно, что РФС и РПЛ смогли найти около 300 миллионов рублей, чтобы спасти клуб от банкротства.

Не пропустите: Чепчугов: "С удовольствием пойду в "Тамбов", если позовут". | http://soccernews.ru