Игроки "Тамбова" готовы простить клубу часть долгов по зарплате
Стало известно, на какие уступки готовы пойти футболисты "Тамбова" в вопросе реструктуризации задолженности.
Напомним, что у клуба многомиллионные долги по зарплате перед игроками, из-за чего аутсайдеру РПЛ запретили регистрировать новичков.
По информации Metaratings, футболисты готовы простить не более 30 процентов долгов, хотя руководители "Тамбова" хотели бы договориться о списании половины задолженности.
Ранее стало известно, что РФС и РПЛ смогли найти около 300 миллионов рублей, чтобы спасти клуб от банкротства.
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