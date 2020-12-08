Игроки "Тамбова" могут бойкотировать второй матч подряд

Теги тамбоввалерий чуперкаалександр каплиенко

Игроки "Тамбова" могут бойкотировать второй матч подрядНесколько игроков "Тамбова" хотят отказаться от выхода на поле во второй игре чемпионата России подряд.

5 декабря часть футболистов команды уже бойкотировала матч 17-го тура РПЛ против "Спартака" из-за задержек по зарплате. 

На игру не вышли Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков. Их заменили футболисты молодежной команды. Без помощи вышеназванных игроков клуб уступил 1:5.

По данным "РБ-Спорт", если финансовая ситуация в клубе не исправится, отказаться от выхода на матч с "Рубином" 13 декабря также могут не менее шести футболистов.

В данный момент ситуация усугубляется тем, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин не выходит с клубом на связь.

"Тамбов" в текущем сезоне занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Читайте также: РПЛ не допустит снятия "Тамбова" в этом сезоне | http://soccernews.ru
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