Игроки "Тамбова" могут бойкотировать второй матч подряд
Несколько игроков "Тамбова" хотят отказаться от выхода на поле во второй игре чемпионата России подряд.
5 декабря часть футболистов команды уже бойкотировала матч 17-го тура РПЛ против "Спартака" из-за задержек по зарплате.
На игру не вышли Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков. Их заменили футболисты молодежной команды. Без помощи вышеназванных игроков клуб уступил 1:5.
По данным "РБ-Спорт", если финансовая ситуация в клубе не исправится, отказаться от выхода на матч с "Рубином" 13 декабря также могут не менее шести футболистов.
В данный момент ситуация усугубляется тем, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин не выходит с клубом на связь.
"Тамбов" в текущем сезоне занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.
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