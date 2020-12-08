Игроки "Тамбова" могут бойкотировать второй матч подряд

Несколько игроков "Тамбова" хотят отказаться от выхода на поле во второй игре чемпионата России подряд.

5 декабря часть футболистов команды уже бойкотировала матч 17-го тура РПЛ против "Спартака" из-за задержек по зарплате.

На игру не вышли Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков. Их заменили футболисты молодежной команды. Без помощи вышеназванных игроков клуб уступил 1:5.

По данным "РБ-Спорт", если финансовая ситуация в клубе не исправится, отказаться от выхода на матч с "Рубином" 13 декабря также могут не менее шести футболистов.

В данный момент ситуация усугубляется тем, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин не выходит с клубом на связь.