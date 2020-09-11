Игроки "Тамбова" передумали бойкотировать матч с "Уфой"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заверил, что матч 7-го тура против "Уфы" состоится.

Ранее сообщалось, что тамбовская команда может бойкотировать игру, если футболистам не выплатят долги по зарплате.

"Бойкота матча с "Уфой" не будет. В команде всё понимают. Да, есть определённые трудности с финансированием, но мы не сомневаемся, что оно у клуба будет и всё у нас будет хорошо. У коллектива есть понимание, полное доверие друг к другу. Ребята готовятся к матчу, хотят играть дальше и добиваться результата", - цитирует Худякова "Р-Спорт".

Матч состоится в субботу, 12 сентября, в 13:45 по московскому времени.

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