Игроки "Тосно" прекратили забастовку

Игроки "Тосно", перед которыми у клуба возникла задолженность по заработной плате, прекратили забастовку.

Об этом, как информирует Р-Спорт, сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов. В частности, он рассказал: "Руководство дало команде обещание погасить задолженности до конца месяца. Игроки возобновили трудовую деятельность".

Напомним, ранее погасить задолженность перед игроками дал генеральный директор "Тосно". | soccernews.ru