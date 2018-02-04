Игроки "Тосно" прекратили забастовку

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Игроки "Тосно" прекратили забастовкуИгроки "Тосно", перед которыми у клуба возникла задолженность по заработной плате, прекратили забастовку.

Об этом, как информирует Р-Спорт, сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов. В частности, он рассказал: "Руководство дало команде обещание погасить задолженности до конца месяца. Игроки возобновили трудовую деятельность".

Напомним, ранее погасить задолженность перед игроками дал генеральный директор "Тосно". | soccernews.ru

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