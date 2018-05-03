Игроки "Тосно" требуют погасить задолженность по зарплате

Семь футболистов "Тосно" потребовали от руководства клуба погасить перед ними задолженности по заработной плате, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, игроки требуют денег в ближайшие дни. В случае отказа они обратятся с заявлениями в палату по разрешению споров и смогут расторгнуть контракты в одностороннем порядке.

Напомним, что после 28 туров "Тосно" занимает 15 место в чемпионате России, а также клуб вышел в финал Кубка России.

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