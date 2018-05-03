Игроки "Тосно" требуют погасить задолженность по зарплате

Теги тосно

Игроки "Тосно" требуют погасить задолженность по зарплате

Семь футболистов "Тосно" потребовали от руководства клуба погасить перед ними задолженности по заработной плате, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, игроки требуют денег в ближайшие дни. В случае отказа они обратятся с заявлениями в палату по разрешению споров и смогут расторгнуть контракты в одностороннем порядке.

Напомним, что после 28 туров "Тосно" занимает 15 место в чемпионате России, а также клуб вышел в финал Кубка России.

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