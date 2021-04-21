Игроки "Тоттенхэма" хотели отставки Моуриньо

Фото: Твиттер @SpursOfficial

Бывший тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо мог быть уволен со своего поста из-за желания игроков, сообщает The Times.

По данным источника, последние несколько недель футболисты "шпор" старались ускорить отставку специалиста и, в итоге, добилась своего.

Отмечается, что эмоциональный запал от прихода Моуринью давно пропал, а игроки начали уставать от психологических игр португальца. Кроме того, не оставались без внимания частые конфликты со звездами клуба, когда Алли, Ндомбеле и Бейл поочередно становились виноватыми в результатах команды.

Ухудшение игры и де-факто потеря шансов на попадание в Лигу Чемпионов окончательно испортили атмосферу внутри коллектива.