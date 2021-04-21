Игроки "Тоттенхэма" хотели отставки Моуриньо
Фото: Твиттер @SpursOfficial
Бывший тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо мог быть уволен со своего поста из-за желания игроков, сообщает The Times.
По данным источника, последние несколько недель футболисты "шпор" старались ускорить отставку специалиста и, в итоге, добилась своего.
Отмечается, что эмоциональный запал от прихода Моуринью давно пропал, а игроки начали уставать от психологических игр португальца. Кроме того, не оставались без внимания частые конфликты со звездами клуба, когда Алли, Ндомбеле и Бейл поочередно становились виноватыми в результатах команды.
Ухудшение игры и де-факто потеря шансов на попадание в Лигу Чемпионов окончательно испортили атмосферу внутри коллектива.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18