Игроки "Тоттенхэма" недовольны тренировками Моуринью

Игроки "Тоттенхэма" недовольны планом тренировок главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

По данным источника, некоторые футболисты "шпор" разочарованы подходом португальского специалиста, считая занятия тренера скучными и однообразными. Игрокам не нравится, что на занятиях большой упор делается на длинные забросы вперед.

Также футболисты недовольны тем, что Моуринью критикует полузащитника Танги Ндомбеле, которого в команде любят.

"Тоттенхэм" после 23 туров чемпионата Англии занимает 8 место в турнирной таблице.

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